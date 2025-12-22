Пономарьов оцінив шанси кращого бомбардира Руха опинитись в ЛНЗ
Зимовий чемпіон шукає підсилення
16 хвилин тому
Віталій Пономарьов / Фото - ЛНЗ
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов висловився про інтерес лідера УПЛ до нападника Руха Бабукара Фаала. Його слова наводить «Брутальний футбол».
Ми розглядаємо багато футболістів. Я не можу сказати, що його нема в шортлисті. Але по жодному футболісту немає розуміння сьогодні, - розповів Пономарьов.
Раніше про зацікавленість в гамбійському нападнику говорив генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк.
Фаал в поточному сезоні провів 19 матчів в складі Руха: 19 матчів, 9 голів, 1 асист. Transfermarkt оцінює гамбійця в 450 тисяч євро.