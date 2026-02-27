Сергій Разумовський

Український скелетоніст Владислав Гераскевич став почесним гостем матчу 18-го туру УПЛ між Шахтарем та Вересом, який відбувається у Львові. Під час телетрансляції поєдинку з Арени Львів 27-річний спортсмен кілька разів потрапив в об'єктив камер, адже спостерігав за грою в компанії керівництва донецького клубу.

На трибунах Гераскевич сидів поруч із генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним та спортивним директором Дарійо Срною.

Поява атлета на футболі привернула додаткову увагу ще й через резонансну історію, що сталася раніше цього місяця. 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Гераскевича від участі у змаганнях на зимовій Олімпіаді-2026. Причиною стало те, що Владислав планував вийти на старт першого заїзду у так званому шоломі пам’яті, чим викликав реакцію спортивних чиновників.

Після рішення МОК президент Шахтаря Рінат Ахметов публічно оголосив про фінансову підтримку Гераскевича та його тренерського штабу. Як повідомив фонд Ріната Ахметова, йдеться про 10 мільйонів гривень, що орієнтовно дорівнює близько 200 тисячам євро.

Зазначалося, що ці кошти мають бути перераховані на рахунок благодійної організації Благодійний фонд Гераскевича, яка опікується відповідними ініціативами та проєктами, пов’язаними зі спортсменом і його командою.