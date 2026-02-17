Павло Василенко

Спортсмен Владислав Гераскевич та його тренерський штаб отримають від президента Шахтаря кошти, що дорівнюють призовим за олімпійське золото.

17 лютого Ахметов оголосив про передачу 10 мільйонів гривень на підтримку українського скелетоніста в його боротьбі за право на памʼять та захист інтересів України на міжнародній арені. Відповідної домовленості було досягнуто під час зустрічі представників Фонду Ріната Ахметова з українським олімпійцем. Кошти буде перераховано на рахунок БО «Благодійний фонд Гераскевича».

«Влада Гераскевича позбавили можливості боротися за перемогу на Олімпійських іграх, проте до України він повертається справжнім переможцем. Повага та гордість, які він заслужив своїм вчинком серед українців, – це найвища нагорода. Водночас я хочу, щоб у нього було достатньо енергії та ресурсів для продовження спортивної кар’єри, а також боротьби за правду, свободу та збереження пам’яті про тих, хто віддав своє життя за Україну», – зазначив Ахметов пресслужбі Шахтаря.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував скелетоніста Владислава Гераскевича за намір виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі із зображенням українських спортсменів, загиблих внаслідок військової агресії РФ. Справа набула великого резонансу і стала чи не найбільш обговорюваною подією Олімпійських ігор. Атлети, політики й люди з усього світу висловили свою підтримку та солідарність із Гераскевичем.