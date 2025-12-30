Сергій Разумовський

Голкіпер Жирони Домінік Лівакович найближчим часом має змінити клуб і повернутися до Хорватії – він погодив перехід до загребського Динамо. Про це у соцмережі X повідомляє іспанський журналіст Ніл Сола, зазначаючи, що домовленості між сторонами вже досягнуті.

За інформацією джерела, Жирона 29 грудня дозволила голкіперу не з’являтися на тренуванні, а також більше не повертатися до розпорядження головного тренера Мічела Санчеса. Такий крок зазвичай означає, що клуб і футболіст фактично завершили формальності щодо розставання, а залишаються лише організаційні деталі, пов’язані з оформленням переходу.

Повідомляється, що 30-річний хорват ухвалив рішення на користь Динамо Загреб, аби гарантувати собі стабільну ігрову практику та підвищити шанси поїхати на чемпіонат світу. Нагадаємо, Лівакович приєднався до Жирони в серпні 2025 року, проте відтоді так і не провів жодного матчу, не виходячи на поле в офіційних зустрічах.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай розглядає можливість трансферу вінгера Жирони Віктора Циганкова.