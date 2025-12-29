Галатасарай розглядає можливість трансферу Циганкова
Українцем цікавиться турецький гранд
близько 2 годин тому
Віктор Циганков/фото: Жирона
Півзахисник збірної України та іспанської Жирони Віктор Циганков опинився у полі інтересів турецького гранду.
За інформацією журналіста Аарона Домінгеса, Галатасарай розглядає можливість підписання українського хавбека, прагнучи посилити атакувальну лінію перед другою частиною сезону.
Цього сезону Циганков провів за Жирону 11 матчів, забивши три голи і оформивши два асисти. Профільні ресурси оцінюють ринкову вартість українця приблизно 14 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Циганков може змінити клуб в Ла Лізі.