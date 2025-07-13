Сергій Стаднюк

У черговому контрольному матчі на зборах Карпати зіграли внічию з австрійським Вольфсбергом – 3:3.

Львів’янам вдалося відкрити рахунок. Спочатку Краснопір реалізував пенальті на 18-й хвилині, а після двох швидких голів суперника у відповідь у виконанні Езе та Пінка Бруніньйо зрівняв рахунок і знову з 11-метрової позначки вже на старті другого тайму.

Втім, автор другого голу австрійців оформив дубль, реалізувавши вже третій пенальті у зустрічі, та вивів австрійців уперед. Карпати, все ж, не зламалися. Наприкінці гри 20-річний Шах встановив фінальний рахунок, влучно пробивши на 87-й хвилині.

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Наступний спаринг команда зіграє 17 липня проти угорського Дьора.

Контрольний матч

Карпати – Вольфсберг 3:3

Голи: Краснопір, 18 (пен.), Бруніньйо, 47 (пен.), Шах, 87 – Езе, 40, Пінк, 42, 56 (пен.)

Нагадаємо, Карпати також зіграють з Лестером, Гертою та іншими суперниками.