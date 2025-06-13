Ефектний м'яч Максима Брагару, забитий у ворота молодіжної збірної Данії в матчі, що завершився з рахунком 2:3, претендує на звання найкрасивішого гола першого туру чемпіонату Європи 2025 року серед гравців до 21 року.

Півзахисник київського клубу опинився у престижній четвірці, складеній експертами УЄФА. Крім нього, до списку номінантів увійшли:

Томмазо Больданці (Італія)

Самюель Копашек (Словаччина)

Даніель Філа (Чехія)

Максим Брагару (Україна)

В іншому поєдинку групи збірні Фінляндії та Нідерландів U-21 зіграли у результативну нічию – 2:2.

У другому турі українська молодіжка битиметься з фінами. Матч відбудеться 15 червня, стартовий свисток пролунає о 19.00 за часом Києва.