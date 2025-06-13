Гол динамівця претендує на звання найкращого в першому турі Євро-2025 U-21
Максим Брагару серед номінантів
близько 2 годин тому
Максим Брагару/фото: Google
Ефектний м'яч Максима Брагару, забитий у ворота молодіжної збірної Данії в матчі, що завершився з рахунком 2:3, претендує на звання найкрасивішого гола першого туру чемпіонату Європи 2025 року серед гравців до 21 року.
Півзахисник київського клубу опинився у престижній четвірці, складеній експертами УЄФА. Крім нього, до списку номінантів увійшли:
- Томмазо Больданці (Італія)
- Самюель Копашек (Словаччина)
- Даніель Філа (Чехія)
- Максим Брагару (Україна)
В іншому поєдинку групи збірні Фінляндії та Нідерландів U-21 зіграли у результативну нічию – 2:2.
У другому турі українська молодіжка битиметься з фінами. Матч відбудеться 15 червня, стартовий свисток пролунає о 19.00 за часом Києва.
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