Михайло Цирук

Молодіжна збірна України розпочала Євро-2025 з прикрої та, можливо, вирішальної поразки. Чи стане вона вирішальною – побачимо вже після наступних матчів, а от її прикрість можна констатувати вже тут і зараз. До певного часу все йшло досить непогано, але для того, аби довести все до логічного завершення, українцям, як це часто буває, не вистачило спокою та солідності. А чого бракувало ще – спробуємо розібратися далі.

Нічого не віщувало біди

Якби станом на 60 хвилину зустрічі хтось сказав, що українська молодіжка програє цей матч, у такий прогноз було б досить важко повірити. Суто теоретично розгубити перевагу в один мʼяч, звісно, дуже просто, однак за грою для цього не виникало жодних передумов.

Обидві команди розпочали поєдинок надзвичайно обережно, вочевидь, справді сприймаючи його як потенційно визначальну битву у боротьбі за друге місце в групі. Хвилини до 20-ї на полі взагалі не відбувалося нічого, проте потім розпочалася трихвилинка активності збірної України, яка завершилася забитим мʼячем.

Спочатку данці самі подарували момент Ванату, обрізавшись біля власних воріт, а в наступній атаці Очеретько виконав класний простріл з флангу, Ванат до мʼяча не дістався, проте на дальній стійці чатував Волошин – і це 1:0.

Після голу все йшло за планом підопічних Унаї Мельгоси: Данія стала більш ініціативною, однак до реальних моментів біля воріт Нещерета справа не доходила. Другий тайм взагалі трохи краще розпочала Україна, однак після години ігрового часу в синьо-жовтих немов розрядилися батарейки.

Данія перетворила на забитий гол чи не перший свій реальний момент у матчі: Гааї прострілив на дальню стійку, а Бішофф на паузі прибрав захисника і з близької відстані розстріляв Нещерета. І от після цього диктувати свої умови на полі почали саме данці. Втім, наша команда відповідала шикарними контратаками: першу з таких просто зобовʼязаний був завершувати голом Вʼюнник, однак вийшовши віч-на-віч з голкіпером не влучив у дальній кут.

А от у другій синьо-жовті вже не пробачили суперникові. Цю атаку взагалі можна сміливо заносити в підручники з футболу: наші відібрали мʼяч біля своїх воріт, Ярмолюк запустив у прорив по вільному флангу Вʼюнника, той віддав у центр на Очеретька, Олег – під удар Брагару – 2:1. Здавалося, що це перемога, але ж, але ж, але ж…

Найприкріше, що аби перевернути гру, Данії навіть не довелося йти на так званий штурм наших воріт. Вже за три хвилини після голу Брагару супернику вдалося забити відвертого дурника, коли після дальнього удару Бовінга та рикошету мʼяч залетів у ворота Нещерета.

А ще за чотири хвилини Данія провела вирішальну атаку в цьому матчі, в якій Осула після удару Йоргенсена заштовхав у наші ворота третій мʼяч. Спочатку арбітри зафіксували офсайд, подарувавши нам надію хоча б на очко, однак відеоповтор засвідчив, що його не було. Якось так наша команда примудрилася втратити в доволі непоганому матчі абсолютно все.

Чому все так?

Прикро? Прикро. Однак якщо спробувати подивитися на речі тверезо та нейтрально, нічого страшного чи дивного не сталося. Не просто так саме Данія була невеликим, але все ж фаворитом цього матчу. Не просто так її склад на цьому турнірі коштує на 26 млн євро дорожче за наш – 101 млн проти 75 млн.

Абсолютно більшість гравців нашої команди виступають у не дуже інтенсивній УПЛ, тому 60 хвилин на цьому рівні відчуваються для них десь як 180. У нас, за всієї поваги до головних зірок синьо-жовтих, немає гравців рівня Гардера, який має так мало ігрового часу в Спортингу лише через існування там Дьокереша, однак навіть за ті лічені хвилини, що отримує, встиг набити в португальському чемпіонаті 5+5.

Тож не зачаровуймося, аби потім не довелося розчаровуватися. Ті, хто у цьому матчі бачив нас явним фаворитом – страшенні оптимісти. Так, ми цілком могли виграти, але могли й програти, а могли програти досить безнадійно. У будь-якої команди та її гравців є певна стеля, і наша, на жаль, поки не дозволяє нам літати так високо, як би того хотілося.

Плейоф? Шанси ще є!

Попри цю поразку, шанси збірної України на вихід з групи наразі аж ніяк не втрачені. У другому поєдинку нашого квартету Фінляндія не просто забрала очки у фаворита Нідерландів, а була в лічених секундах від сенсаційної перемоги. Після першого тайму фіни вели з рахунком 2:0, проте таки втратили перевагу, пропустивши на 59 та 90+3 хвилинах.

Таким чином відставання українців від другого місця наразі складає лише одне очко, наступний матч з аутсайдером Фінляндією, і якщо його виграти - ми точно у грі до останнього туру. Проте сприймати цю перемогу як щось гарантоване ми, знову ж таки, не можемо: ну не того ми рівня команда, як би всім не хотілося вірити у зворотне.

У матеріалі використані фото УАФ