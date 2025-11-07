Сергій Разумовський

У третьому турі загального етапу Ліги конференцій Університатя Крайова на виїзді мінімально обіграла віденський Рапід. Єдиний м’яч на 37-й хвилині забив український захисник Олександр Романчук, вчасно підключившись до атаки й ударом головою пробивши ворота господарів. Після перерви гості дисципліновано відпрацювали в обороні та зберегли позитивний результат.

До вашої уваги огляд матчу.

Романчук, окрім голу, ідеально виконав 3/3 підкатів і 3/3 повітряних єдиноборств, здійснив чотири перехоплення, віддав 36 точних пасів із 48 (75%). Українець отримав оцінку 8.6 і став найкращим гравцем матчу.

голкіпер Університаті Павло Ісенко, зробив один сейв і оформив «клін шит». Оцінка ще одного українця у складі румунського клубу склала 7.1 бала.

Університатя набрала чотири очки та пробилася до топ-24 команд. Рапід з нулем залишається останнім.

Ліга конференцій. Загальний етап, третій тур

Рапід Відень – Університатя Крайова 0:1

Гол: Романчук, 37