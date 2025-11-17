Голанд — після матчу з Італією: «Це початок чогось великого»
Норвежці здобули перемогу з рахунком 4:1
6 хвилин тому
Збірна Норвегії здобула історичну путівку на чемпіонат світу 2026 року. Команда гарантувала собі місце у фінальній стадії турніру після виїзної перемоги над Італією з рахунком 4:1 у заключному матчі кваліфікації.
Після зустрічі форвард норвежців Ерлінг Голанд поділився емоціями та підкреслив, що ця перемога стала важливим етапом у становленні команди.
Я щасливий, але ще більше відчуваю полегшення. Відчуваєтсья великий тягар відповідальності, але це справді весело. Ми знайшли ключ і стали сильнішими в індивідуальному плані. Значно додали такі гравці, як Нуса та Бобб, який тепер виходить у старті в Ман Сіті. Відчуваю, що це початок чогось великого. Сам факт, що ми можемо приїхати сюди і виграти 4:1, показує нашу непередбачуваність. І це чудово, хай усі знають, - передає слова Голанда персслужба УЄФА.
Поділитись