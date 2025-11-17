Збірна Норвегії здобула історичну путівку на чемпіонат світу 2026 року. Команда гарантувала собі місце у фінальній стадії турніру після виїзної перемоги над Італією з рахунком 4:1 у заключному матчі кваліфікації.

Після зустрічі форвард норвежців Ерлінг Голанд поділився емоціями та підкреслив, що ця перемога стала важливим етапом у становленні команди.