Кваліфікація ЧС-2026. Італія вдруге не змогла взяти очки з Норвегією
Бабогло вкотре зганьбився з Молдовою
близько 1 години тому
Італія поступилась Норвегії в матчі 8 туру кваліфікації ЧС-2026. Матч у Мілані завершився з рахунком 1:4.
«Скуадра Адзурра» повела в рахунку на 11-й хвилині завдяки точному удару Еспозіто. Але після перерви норвежці повністю перевернули хід гри на «Сан-Сіро».
Початок камбеку скандинавів поклав Муса, а згодом Холанд дублем деморалізував команду Дженнаро Гаттузо. Під кінець матчу Странд-Ларсен встановив остаточний рахунок у доданий час.
В паралельному поєдинку групи K Молдова з карпатівцем Владиславом Бабоглом у меншості програли Ізраїлю, граючи з 18-ї хвилини в меншості.
Кваліфікація ЧС-2026. 8 тур. Група I
Італія - Норвегія 1:4
Голи: Еспозіто, 11 - Нуса, 63, Голанд, 78, 79, Странд Ларсен, 90+3
Ізраїль - Молдова 4:1
Голи: Тургеман, 21; Ревіво, 65, 88, Перец, 85 - Ніколаєску, 37
Норвегія, слідом за Англією, пройшла відбір зі стовідсотковим показником (24), відправивши Італію (18) в плей-офф. Ізраїль та Молдова вдлма спостерігатимуть за Мундіалем в Канаді, США, Мексиці.
