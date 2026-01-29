Павло Василенко

Голкіпер португальської Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до команди тижня Ліги чемпіонів за підсумками поєдинків восьмого туру основного етапу.



Нагадаємо, що Бенфіка вдома здолала на характері мадридський Реал (4:2) та пробилась до раунду плей-оф Ліги чемпіонів. Вирішальний гол у ворота Королівського клубу, на восьмій доданій хвилині, забив саме Трубін.

За підсумками загального етапу Ліги чемпіонів команда Моурінью фінішувала на 24 місці, набравши дев’ять очок у восьми матчах.

24-річний Трубін у футболці Бенфіки пропустив 26 м’ячів і 17 разів зіграв на «нуль» в 33 матчах.

У стикових матчах Ліги чемпіонів «орли» зіграють проти Інтера або Реала.