Голкіпер Інгульця залишиться в УПЛ

Павло Василенко

Голкіпер Інгульця Олексій Паламарчук підписав контракт з ЛНЗ. Термін угоди – два роки, повідомляє ТаТоТаке.

Контракт 33-річного воротаря з Інгульцем закінчувався 31 грудня 2025 року. За даними джерела, футболіст і президент клубу з Петрового Олександр Поворознюк домовилися про розставання без компенсації.

Підписання Паламарчука може вплинути на позиції в команді Євгена Кучеренка та потенційне підписання воротаря Руха Дмитра Ледвія.

Паламарчук цього сезону в 29 матчах за Інгулець пропустив 42 м'ячі і дев'ять разів зіграв на «нуль».