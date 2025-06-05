Голкіпер Інгульця залишиться в УПЛ

Футболіст змінить клуб

близько 6 годин тому

Фото: ФК Інгулець
Фото: ФК Інгулець
Павло Василенко

Павло Василенко

Голкіпер Інгульця Олексій Паламарчук підписав контракт з ЛНЗ. Термін угоди – два роки, повідомляє ТаТоТаке.

Контракт 33-річного воротаря з Інгульцем закінчувався 31 грудня 2025 року. За даними джерела, футболіст і президент клубу з Петрового Олександр Поворознюк домовилися про розставання без компенсації.

Підписання Паламарчука може вплинути на позиції в команді Євгена Кучеренка та потенційне підписання воротаря Руха Дмитра Ледвія.

Паламарчук цього сезону в 29 матчах за Інгулець пропустив 42 м'ячі і дев'ять разів зіграв на «нуль».

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