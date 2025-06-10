Голкіпер Кривбаса відверто зізнався, що має пропозиції й залишить клуб
Ще мінус один фуболіст для ван Леувена
близько 1 години тому
Голкіпер Кривбаса Андрій Кліщук зізнався в ефірі програми «Центр футбольних новин», що не продовжуватиме контракт, дія якого спливає наприкінці червня. Футболіст уже має пропозиції щодо продовження кар’єри.
Як ми знаємо, кожна історія має свій початок і свій кінець. В даний час наша історія з Кривбасом підійшла до кінця. Але я дуже вдячний Кривбасу за всі ці три роки, які в нас були. Це були гарні три роки. Цю бронзу нашу я не забуду.
Є різні варіанти продовження, які мені передавали мої представники. Зараз будемо обирати той варіант, який дозволить мені боротися за найвищі місця.
Раніше колишній наставник Шахтаря, Зорі та Металіста 1925 Патрік ван Леувен дав перший коментар на посаді головного тренера Кривбаса.