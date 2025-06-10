Голкіпер Кривбаса Андрій Кліщук зізнався в ефірі програми «Центр футбольних новин», що не продовжуватиме контракт, дія якого спливає наприкінці червня. Футболіст уже має пропозиції щодо продовження кар’єри.

Як ми знаємо, кожна історія має свій початок і свій кінець. В даний час наша історія з Кривбасом підійшла до кінця. Але я дуже вдячний Кривбасу за всі ці три роки, які в нас були. Це були гарні три роки. Цю бронзу нашу я не забуду.

Є різні варіанти продовження, які мені передавали мої представники. Зараз будемо обирати той варіант, який дозволить мені боротися за найвищі місця.