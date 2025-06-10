Новий тренер Кривбаса Патрік ван Леувен прокоментував своє призначення на посаду наставника команди. Слова нідерландця передає пресслужба клубу.

Радий запрошенню очолити Кривбас. Клуб з великими традиціями. Хочу, щоб моя команда грала у цікавий і атакувальний футбол. Ми маємо сильних гравців, яким допоможемо розвиватись у подальшому, будемо намагатись забезпечити успіх Кривбасу в довгостроковій перспективі.

Я хочу, щоб моя нова команда грала у гарний, атакуючий футбол. Для мене завжди було ключовим інтегрувати молодих футболістів у професійні команди та давати їм шанс. Говорив із президентом та генеральним директором Клубу. Планується підсилення – нові футболісти, які зроблять команду сильнішою.