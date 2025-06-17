Голкіпер Динамо і молодіжної збірної України Руслан Нещерет висловився щодо масованого ракетно-дронового обстрілу Києва та інших міст України з боку рф в ніч на 17 червня.

Коли прокинувся, побачив цей жах. Я вважаю, що в XXI столітті таке не має відбуватися.

Важко [фокусуватися на Євро з такими новинами], але ми маємо перемикатися від цього всього. Футбол – це те, на що ми можемо переключитися, на 90 хвилин відключитися від усіх цих новин, давати насолоджуватися нашим уболівальникам, нашим військовим, тому що вони надсилають дуже багато повідомлень, підбадьорюють нас, коли ми програємо, вітають нас з перемогою.

Можна сказати, що ми заради них і граємо. Я вважаю, що ми маємо вийти з максимальним бойовим духом на поле і зробити все, щоб задовольнити наших уболівальників і наших військових.