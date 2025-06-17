Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував масований ворожий обстріл Києва в ніч на 17 червня. Слова бізнесмена передає пресслужба клубу.

Дорогі кияни, дорогі українці! Минулої ночі наше місто та інші регіони України пережили чергову страшну атаку. По Києву було випущено сотні ворожих цілей. Є руйнування, поранені й, на жаль, загиблі. Від імені всього ФК «Динамо» (Київ) і від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Ми сумуємо разом з вами.

Сьогодні, як ніколи, важливо залишатися єдиними, сильними і з вірою в Перемогу. Символи нашої незламності, нашої культури, нашого життя ворогу ніколи не вдасться знищити. Київ стоїть. Україна тримається. І ми обов’язково переможемо.

ФК «Динамо» — це не просто команда. Це частина великого українського серця. Ми поруч з кожним із вас. Ми разом із нашими воїнами, охоронцями неба, рятувальниками, волонтерами, усіма, хто захищає нашу землю. Ми пишаємося вами. Ми віримо у вас.

Сила — в правді, сила — в єдності. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!