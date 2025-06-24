Сергій Стаднюк

Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов зацікавив чотири клуби з АПЛ і Серії А, серед яких Лаціо та Ноттінгем Форест. Про це повідомляє Krampon Sports з посиланням на журналіста Юнуса Емре Села.

До Арсенія Батагова проявляють інтерес чотири клуби з Італії та Англії. Серед них – Лаціо та Ноттінгем Форест. У Трабзонспорі не мають наміру розглядати жодну пропозицію, якщо сума трансферу буде меншою за 15 мільйонів євро. Юнус Емре Сел турецький журналіст

🗣️ Yunus Emre Sel:



“Arseniy Batagov'a İtalya ve İngiltere'den 4 takımın ilgisi var. Bu takımlardan ikisi Lazio ve Nottingham Forest. Trabzonspor, 15 M €’nun altındaki hiçbir rakamı değerlendirmeye alma düşüncesinde değil.”



pic.twitter.com/hT1kvZ1YPc — Krampon Sports (@KramponSport) June 21, 2025

До Трабзонспора Батагов перейшов у серпні 2024 року із Зорі за 1,83 мільйона євро. За турецький клуб українець оформив два голи та одну результативну передачу в 23 матчах.

У складі молодіжної збірної України дійшов до півфіналу на Євро-2023 та не вийшов з групи на Євро-2025 і Олімпійських іграх-2024. Забив три м’ячі та зробив один ассист у 39 матчах за команду U-21.

Раніше повідомлялося, що у якості заміни розглядається його партнер по обороні у збірній України.