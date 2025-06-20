Сергій Стаднюк

Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов зацікавив клуби з трьох із п’яти топчемпіонатів. Про це повідомляє Günebakış Trabzon Haber.

Мова про італійський Лаціо, французький Ланс і англійський Брайтон. Турецький клуб планує розглядати продаж 23-річного футболіста лише за фінансово вигідною пропозицією. Оцінюється центрбек у 10–15 мільйонів євро.

У якості потенційної заміни Трабзонспор відстежує захисника Динамо Тараса Михавка, який грав із Батаговим у парі в складі молодіжної збірної України на Євро-2025. Однак наразі офіційної пропозиції не надходило.

У сезоні 2024/25 Батагов провів 23 матчі за Трабзонспор, забив два м’ячі та віддав одну результативну передачу. Михавко у минулому сезоні взяв участь у 39 матчах за Динамо, відзначившись одним голом і двома асистами.

Нагадаємо, молодіжна збірна України через жахливу помилку Батагова програла Нідерландам і вилетіла з Євро-2025 на стадії групового етапу (0:2).