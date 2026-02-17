Сергій Разумовський

Вінгер лондонського Арсеналу Букайо Сака продовжив співпрацю з клубом, підписавши новий довгостроковий контракт. Про це повідомляє BBC, зазначаючи, що керівництво «канонірів» успішно закрило одне з ключових кадрових питань, зберігши у команді одного з лідерів і головних символів нинішнього проєкту.

За даними джерела, нова угода з 24-річним футболістом збірної Англії буде чинною до літа 2031 року. Таким чином Арсенал демонструє, що розглядає Сака як фундаментального гравця на багато років уперед і бачить у ньому одну з центральних постатей команди в майбутніх сезонах.

Окремо підкреслюється й фінансова сторона контракту. Очікується, що після підписання нової угоди Сака стане найбільш високооплачуваним гравцем Арсенала. Його заробітна платня перевищить 300 тисяч фунтів на тиждень, що еквівалентно приблизно 343 тисячам євро. Такий рівень контракту відображає статус гравця, його вплив на результати команди, а також бажання клубу захиститися від інтересу інших топклубів, які традиційно стежать за лідерами АПЛ.

У поточному сезоні Букайо Сака підтверджує свою важливість для лондонців статистикою: у 34 матчах у всіх турнірах він забив сім голів і віддав п'ять результативних передач. Окрім цифр, Сака залишається одним із найнебезпечніших гравців Арсенала в позиційних атаках, регулярно створює моменти на фланзі та бере на себе значний обсяг роботи як у нападі, так і в пресингу без м’яча.

