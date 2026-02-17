Арсенал націлився на зіркового вінгера Атлетіка
Лондонський клуб готує пропозицію іспанцям
близько 16 годин тому
Лондонський Арсенал проявляє серйозний інтерес до вінгера Атлетіка Більбао Ніко Вільямса. Про це повідомляє TEAMTalk.
За інформацією джерела, 23-річний футболіст розглядає можливість залишити клуб, оскільки не повністю задоволений своїм нинішнім становищем. Арсенал уже встановив контакт із представниками Вільямса та планує зробити офіційну пропозицію напередодні літнього трансферного вікна.
В Атлетіку розуміють, що утримати одного з лідерів атаки буде складно. Повідомляється, що баскський клуб готовий розглянути продаж, але лише за суму не менше ніж 100 мільйонів євро. Водночас така вартість трансферу не лякає керівництво лондонців.
У поточному сезоні Ніко провів 26 матчів у всіх турнірах, забив 4 м’ячі та віддав 6 результативних передач. Наразі Атлетік посідає 10-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 28 очок.
Зараз Ніко Вільямс залишається поза грою через хронічне пошкодження.
