Лондонський Арсенал проявляє серйозний інтерес до вінгера Атлетіка Більбао Ніко Вільямса. Про це повідомляє TEAMTalk.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст розглядає можливість залишити клуб, оскільки не повністю задоволений своїм нинішнім становищем. Арсенал уже встановив контакт із представниками Вільямса та планує зробити офіційну пропозицію напередодні літнього трансферного вікна.

В Атлетіку розуміють, що утримати одного з лідерів атаки буде складно. Повідомляється, що баскський клуб готовий розглянути продаж, але лише за суму не менше ніж 100 мільйонів євро. Водночас така вартість трансферу не лякає керівництво лондонців.

У поточному сезоні Ніко провів 26 матчів у всіх турнірах, забив 4 м’ячі та віддав 6 результативних передач. Наразі Атлетік посідає 10-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 28 очок.

Зараз Ніко Вільямс залишається поза грою через хронічне пошкодження.