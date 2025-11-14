Сергій Разумовський

Футбольний журналіст і коментатор, а також один із ведучих проекту ТаТоТаке Михайло Співаковський поділився інформацією щодо процесу відновлення Аліссона Сантани, вінгера Шахтаря. За його словами, бразильський футболіст повернеться до загальної групи лише у січні, а наразі перебуває разом із командою, де проходить індивідуальні відновлювальні процедури.

Варто нагадати, що наприкінці вересня стало відомо про операцію, яку переніс гравець, після чого його очікувалася тривала перерва – щонайменше на три місяці. Зовсім нещодавно Шахтар повідомив, що Аліссон знову приєднався до табору донеччан для проходження подальшої реабілітації.

Аліссон став гравцем донецького клубу в березні поточного року. Відтоді футболіст провів у складі команди 24 матчі, у яких забив 5 м'ячів і відзначився 9 результативними передачами.

Шахтар впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 27 очок. Найближчі переслідувачі – ЛНЗ і Полісся – відстають на чотири очки, а київське Динамо має на сім балів менше.

