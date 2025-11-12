Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка вважає перехід Георгія Судакова до Бенфіки природним кроком у його кар'єрі, оскільки у Шахтарі півзахиснику вже стало тісно для подальшого розвитку.

Крім того, Коноплянка наголосив, що й інші українські футболісти донецького клубу помітно додали за час війни.

«Я чекав його, коли він вже буде, тому що йому потрібно вже щось змінювати. Не те що Шахтар чи ще щось – ні, все гаразд, клуб на найвищому рівні. Але відчувалося, що йому потрібне повітря ось це, оновлення – він задихався трішки. Насамперед, тяжко було ж тоді прогресувати в Шахтарі, тому що багато було бразильців. Зараз багато шансів під час війни, грали багато наших, і хтось себе зміг показати – як Міша Мудрик, Бондаренко, Жора. Молодці. В нас багато молоді дуже перспективної, тому вони використали цей шанс», – сказав Коноплянка для ютуб-каналу Трендець.

У поточному сезоні Судаков провів за Бенфіку 14 матчів, у яких відзначився трьома голами та двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Судаков незадоволений своїм становищем у Бенфіці.