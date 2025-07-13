Нападник ПСЖ Дезіре Дуе поділився думками щодо фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Челсі. Слова футболіста передає L'Équipe.

Приємно чути, що ми непереможні. Це означає, що ми показуємо якісний футбол і даруємо емоції вболівальникам. Це й є наша мета — зробити так, щоб люди любили ПСЖ завдяки тому, як ми граємо. Це чудово, і ми маємо повторити ту саму гру й ту саму самовіддачу у матчі з Челсі.

Найважливіше — підійти до фіналу так само, як ми готувалися до всіх інших матчів цього сезону. Це фінал, а у фіналі може статися все, що завгодно. Наша мета — знову привезти кубок у Париж. Це був би п’ятий трофей за сезон. Для нас це шанс увійти в історію, і ми зробимо все, щоб його здобути.

У чому ключ до перемоги в цьому матчі? Я не знаю — ключ не в мене. Як і казав, ми підійдемо до гри найкращим чином і будемо боротися до кінця. У фіналі завжди може статися що завгодно, і важливо бути готовими до будь-якого сценарію.

Титул чемпіона світу – це великий трофей. Це перше проведення турніру, і ми маємо шанс брати в ньому участь. Ввійти в історію вже у першому розіграші — це було б справді особливо. Цей титул може стати п’ятим за сезон? Це означатиме, що ми виграли все. І саме це було нашою метою від самого початку сезону.

Статус фаворита потрібно доводити на полі. Ми були фаворитами в більшості матчів цього турніру й протягом усього сезону. Але вирішальним завжди є те, що ми показуємо в грі — саме це визначає наші позиції.

Місяць у США – це був чудовий досвід. Ми мали змогу проводити час разом, бували в різних містах і регіонах країни. Це зміцнило командний дух і наші зв’язки як товаришів по команді.

Перемога над командою Мбаппе у півфіналі? Ні, після матчу не спілкувався. Але як сказав Усман Дембеле — це був матч Реал Мадрид проти ПСЖ, а не Кіліан проти ПСЖ. Ми дуже раді, що перемогли у півфіналі.