Сергій Разумовський

Вінгер англійського Ньюкасла Ентоні Гордон продемонстрував видатне досягнення у першому матчі стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти Карабаха. Молодий футболіст зумів забити одразу чотири м’ячі у першому таймі, відзначившись уже на 3-й, 32-й, 33-й і у компенсований час на 45+1-й хвилинах зустрічі. Завдяки його результативним діям Ньюкасл на поточний момент переконливо лідирує з рахунком 6:1.

Ентоні Гордон увійшов до історії престижного турніру, ставши другим гравцем, якому вдалося забити чотири голи у першому таймі матчу Ліги чемпіонів. Першим такий результат зафіксував бразильський нападник Луїс Адріано, який свого часу виступав за донецький Шахтар. У сезоні-2014/2015 року він також забив чотири м’ячі у ворота білоруського БАТЕ у першій половині зустрічі 21 жовтня 2014 року (матч завершився розгромом Шахтаря 7:0), а вже у другому таймі оформив п’ятий гол у своєму активі.

Таким чином, Гордон повторив видатне досягнення, яке довгі роки залишалося унікальним для Ліги чемпіонів. Англієць вкотре підтвердив свій високий рівень майстерності у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

А далі в Лізі чемпіонів відбудеться ще три матчі.