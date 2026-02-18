Розклад матчів Ліги чемпіонів 2025/2026 на 18 лютого
У середу відбудуться перші поєдинки стикового раунду турніру
близько 18 годин тому
У середу, 18 лютого, будуть зіграні чотири перші матчі стикового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026.
До вашої уваги розклад ігрового дня за київським часом:
19:45 — Карабах (Азербайджан) — Ньюкасл Юнайтед (Англія)
22:00 — Олімпіакос (Греція) — Байєр 04 (Німеччина)
22:00 — Брюгге (Бельгія) — Атлетіко Мадрид (Іспанія)
22:00 — Буде-Глімт (Норвегія) — Інтер (Італія)
Нагадаємо, чинним переможцем турніру є Парі Сен-Жермен. У фіналі попереднього розіграшу французький клуб розгромив міланський Інтер із рахунком 5:0.
