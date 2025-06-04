Горецка: «Роналду – один з найвеличніших гравців у історії»
Проте хавбек збірної Німеччини не став переоцінювати роль легенди у команді Португалії
1 день тому
Півзахисник збірної Німеччини Леон Горецка перед півфіналом Ліги націй проти Португалії поділився думкою про нападника суперника Кріштіану Роналду та капітана своєї команди Йозуа Кімміха. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.
Ми у відмінному настрої. Для багатьох з нас це особлива ситуація, ми мали коротку перерву, приблизно тиждень. І ось ми вже знову тренуємося і з нетерпінням чекаємо на вихід на поле.
Говорячи про збірну Португалії, гадаю, не можна зводити все лише до Кріштіану Роналду. Звичайно, він один із найвеличніших гравців у історії, проте це команда, яка складається з гравців світового класу, і ми добре до цього готові.
Сто матчів за збірну у віці Кімміха – це неймовірне досягнення, і я не думаю, що планує найближчим часом завершувати кар'єру. Приємно бачити, що йому віддалося за всю виконану роботу, за дисципліну, за те, що завжди залишається у формі, завжди на місці, завжди готовий грати. Сто матчів за збірну — це безперечно великий рубіж.
Звичайно, для мене та для деяких інших гравців це домашній матч. Я щасливий, бо люблю грати на цьому стадіоні. З нетерпінням чекаю на матч. Ми знаємо, що Португалія має виняткову команду.
Не думаю, що багато що змінилося. Я завжди прагну максимального успіху, чи то в Баварії, чи в збірній. Я відчуваю вдячність, знаючи, чого варто мені повернутися сюди. Це, як і раніше, щось особливе. Я просто радий бути частиною цього.
Стежити за всіма перипетіями навколо півфіналу Ліги націй і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже сьогодні, 4 червня, на сторінці події Німеччина – Португалія на Xsport. Початок – о 22:00.
Раніше думкою щодо гри поділився головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.
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