Горецка: «Роналду – один з найвеличніших гравців у історії»

Півзахисник збірної Німеччини Леон Горецка перед півфіналом Ліги націй проти Португалії поділився думкою про нападника суперника Кріштіану Роналду та капітана своєї команди Йозуа Кімміха. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Ми у відмінному настрої. Для багатьох з нас це особлива ситуація, ми мали коротку перерву, приблизно тиждень. І ось ми вже знову тренуємося і з нетерпінням чекаємо на вихід на поле.

Говорячи про збірну Португалії, гадаю, не можна зводити все лише до Кріштіану Роналду. Звичайно, він один із найвеличніших гравців у історії, проте це команда, яка складається з гравців світового класу, і ми добре до цього готові.

Сто матчів за збірну у віці Кімміха – це неймовірне досягнення, і я не думаю, що планує найближчим часом завершувати кар'єру. Приємно бачити, що йому віддалося за всю виконану роботу, за дисципліну, за те, що завжди залишається у формі, завжди на місці, завжди готовий грати. Сто матчів за збірну — це безперечно великий рубіж.

Звичайно, для мене та для деяких інших гравців це домашній матч. Я щасливий, бо люблю грати на цьому стадіоні. З нетерпінням чекаю на матч. Ми знаємо, що Португалія має виняткову команду.

Не думаю, що багато що змінилося. Я завжди прагну максимального успіху, чи то в Баварії, чи в збірній. Я відчуваю вдячність, знаючи, чого варто мені повернутися сюди. Це, як і раніше, щось особливе. Я просто радий бути частиною цього.