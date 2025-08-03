Сергій Стаднюк

Захисник Давід Луїз став гравцем кіпрського Пафоса. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про підписання 38-річного футболіста було оголошено офіційно. Центрбек уклав контракт до 2027 року. Цей трансфер вже названо «історичним для всього кіпрського футболу», а самого гравця «зіркою світового масштабу, яка виступала на найвідоміших аренах планети».

У своїй кар’єрі Давід Луїз виступав за Бенфіку, Челсі, ПСЖ, Арсенал та Фламенго, а останнім його клубом була Форталеза. Центрбек один із небагатьох гравців, кому підкорилися одночасно Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Кубок Лібертадорес. Також на його рахунку трофеї в чемпіонатах Португалії, Франції, Англії та Бразилії.

У складі національної збірної він провів 57 матчів, грав на чемпіонаті світу-2014 та виграв Кубок конфедерацій у 2013 році. Тепер досвідчений оборонець із понад 700 матчами у кар’єрі посилить Пафос і, як сподіваються на Кіпрі, підніме місцевий футбол на новий рівень.

Нагадаємо, уже 5 серпня відбудеться перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо зійдеться з Пафосом.