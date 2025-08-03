Попов не зіграє з Пафосом? Шовковський дав відповідь
Футболіст має проблеми зі здоровям
близько 2 годин тому
Денис Попов. Фото - ФК Динамо
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів про стан захисника команди Дениса Попова, який не дограв матч першого туру УПЛ з Вересом (1:0).
«У нього почалися судоми, і щоб запобігти потенційно негативним моментам, ми вирішили його замінити. Думаю, що нічого страшного, але побачимо. Ми доберемося до Любліна, і там вже будемо визначатися зі станом гравців», – цитує Шовковського клубна пресслужба.
5 серпня Динамо проведе домашній перший матч проти Пафосу у рамках третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів. Початок – о 21:00 за Києвом.