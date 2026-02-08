Сергій Разумовський

Чикаго Файр робить спробу запросити до себе одного з найвідоміших нападників сучасності — форварда Барселони Роберта Левандовскі. Про зацікавленість клубу з МЛС повідомив інсайдер Ніколо Скіра, зазначивши, що американська сторона вже перейшла від загальних намірів до конкретних кроків у перемовинах.

За інформацією джерела, Чикаго Файр запропонував поляку дворічний контракт, який має стартувати з липня. Ключовим аргументом у пропозиції є фінансова складова: мова йде про дуже високу зарплату, яка відповідає статусу гравця й типовим умовам, на які в МЛС розраховують, коли хочуть запросити зірку європейського рівня. Утім, наразі Левандовскі не дав остаточної відповіді. Причина — наявність інших варіантів продовження кар’єри: форвард, як повідомляється, отримав ще кілька пропозицій, зокрема від клубів Європи та Саудівської Аравії, тож не поспішає з рішенням і оцінює різні сценарії.

Сам Левандовскі є гравцем Барселони з літа 2022 року. Тоді каталонський клуб придбав його у Баварії за 45 мільйонів євро, зробивши поляка центральною фігурою атакувальної лінії. Чинний контракт нападника з Барселоною розрахований до 30 червня 2026 року, тож потенційний перехід до МЛС у разі реалізації потребуватиме узгодження умов із нинішнім клубом або іншого механізму, який дозволить форварду змінити команду.

Попри вік і величезний пройдений шлях у топчемпіонатах, Левандовскі й нині залишається результативним. У поточному сезоні він провів 28 матчів за Барселону в усіх турнірах, забив 13 м’ячів і віддав одну результативну передачу. Така статистика підтверджує, що поляк досі здатен робити різницю на найвищому рівні, що й пояснює інтерес до нього з різних ринків — від Європи до Саудівської Аравії та МЛС, де Чикаго Файр прагне підсилити склад гучним іменем.

Реал сам проти всіх: Барселона офіційно відмовилась від Суперліги.