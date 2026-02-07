Павло Василенко

Барселона остаточно вийшла з проєкту Європейської Суперліги, офіційно поставивши крапку в історії, що тривала з 2021 року. Про це каталонський клуб повідомив у заяві на своєму сайті, підтвердивши, що відповідні повідомлення вже були надіслані як компанії-організатору Суперліги, так і іншим клубам-учасникам ініціативи.

Таким чином, єдиним грандом, який формально залишається пов’язаним із проєктом, є Реал Мадрид. Крок Барселони» фактично означає повний крах ідеї альтернативного елітного турніру, що з самого початку викликав потужний спротив з боку УЄФА, національних федерацій, клубів та вболівальників по всій Європі.

Каталонці не стали деталізувати причини свого рішення, обмежившись підтвердженням факту виходу. Водночас цей крок символізує остаточне повернення клубу, очолюваного Жоаном Лапортою, до чинної моделі європейського футболу з її централізованою системою змагань під егідою УЄФА.

Проєкт Суперліги, який замислювався як революційна реформа футбольного ландшафту, так і не зміг подолати ані правові, ані репутаційні бар’єри. Для Барселони це рішення закриває один із найбільш суперечливих і дискусійних розділів в її новітній історії.