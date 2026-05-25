Гравець Динамо офіційно замінив травмованого Ярмолюка у списку збірної України
Мальдера довикликав Бражка замість представника АПЛ
близько 19 годин тому
У складі збірної України відбулася вимушена зміна перед товариськими матчами проти Польщі та Данії.
Як повідомляє пресслужба УАФ, півзахисник англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк пропустить збір через пошкодження, отримане в клубі. Замість нього до національної команди викликаний хавбек київського Динамо Володимир Бражко.
Україна проведе два контрольні поєдинки: 31 травня команда зіграє проти Польщі у Вроцлаві, а 7 червня зустрінеться з Данією в Оденсе.
🇺🇦 Склад збірної України
🧤 Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк), Руслан Нещерет (Динамо Київ).
🛡 Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Михавко (Динамо Київ), Едуард Сарапій (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Олександр Романчук (Університатя Крайова, Румунія).
🧠 Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – Полісся Житомир), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко (усі – Динамо Київ), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).
🎯 Нападники: Роман Яремчук (Ліон, Франція), Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Артем Довбик (Рома, Італія).
👥Резервний список
Назар Волошин (Динамо Київ), Дмитро Криськів (Шахтар Донецьк), Ігор Краснопір (Полісся Житомир), Максим Хлань (Гурнік Забже, Польща)
31 травня Україна зіграє проти Польщі. Матч відбудеться на Вроцлав Стедіум у Вроцлаві. Початок — о 21:45 за київським часом.
7 червня збірна України зустрінеться з Данією. Поєдинок пройде на Оденсе Стедіум в Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.
