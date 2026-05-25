Сергій Разумовський

Український форвард Владислав Ванат не залишиться в Жироні після вильоту команди до Сегунди. Про це повідомляє «Динамоманія».

24-річний нападник продовжить кар’єру у Вільярреалі. Іспанський клуб завершив сезон Ла Ліги на третьому місці та, відповідно, зможе запропонувати українцю виступи на значно вищому рівні, ніж Жирона після пониження в класі.

Ванат перейшов до Жирони вже після старту сезону-2025/26. Попри непросту ситуацію в команді, українець зумів стати помітною фігурою в атаці каталонців.

Загалом за Жирону форвард провів 29 матчів, у яких забив 10 голів і віддав дві результативні передачі. Також у першій частині сезону Ванат встиг зіграти за Динамо. У складі київського клубу нападник провів сім поєдинків, відзначився трьома голами та одним асистом.