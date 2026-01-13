Півзахисник Динамо Валентин Рубчинський поділився очікуваннями від роботи під керівництвом Ігоря Костюка, а також порівняв його футбол з баченням гри попереднього головного тренера Олександра Шовковського.

Минулий збір у нас був з іншим тренером, тому вони були важкими. Побачимо, як буде зараз. Кожен тренер має своє бачення зборів. Десять матчів – це добре. Все отримує ігровий час.

Невелика різниця [між футболом Костюка та Шовковського, – прим.] є. Це тренери Динамо, вони завжди хочуть перемагати, показувати агресивний футбол. Але невеликі відмінності є.

Я б не сказав, що футбол Костюка більш вертикальний. Просто треба бути агресивнішими попереду і робити довгі передачі, – розповів Рубчинський в інтерв'ю «Динамоманії».