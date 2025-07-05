Гравець Динамо – про потрапляння в Golden Boy: «Не слідкую, в принципі»
Учасник Євро-2025 перебуває у списку претендентів на нагороду
близько 2 годин тому
Захисник Динамо Тарас Михавко висловився щодо потрапляння до списку номінантів на нагороду Golden Boy Web-2025 від авторитетного видання Tuttosport. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Не слідкую, в принципі. Буває, батьки чи друзі мені говорять про щось подібне, але сам спеціально не відслідковую подібні новини.
У той же час, не беру особливо до уваги подібні рейтинги, тому що не вважаю це якимось великим досягненням. Є над чим працювати, розвиватися, а на подібні визнання експертів намагаюсь особливої уваги не звертати.
Зазначимо, що у певний момент Михавко був у топ-20 веб-версії опитування щодо звання найкращого молодого гравця Європи. Воно відрізняється від основної нагороди від видання тим, що голосують вболівальники, а не експерти.
Раніше повідомлялося, що Михавко може замінити в європейському клубі гравця, з яким грав у парі на молодіжному Євро-2025.
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