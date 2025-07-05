Захисник Динамо Тарас Михавко висловився щодо потрапляння до списку номінантів на нагороду Golden Boy Web-2025 від авторитетного видання Tuttosport. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Не слідкую, в принципі. Буває, батьки чи друзі мені говорять про щось подібне, але сам спеціально не відслідковую подібні новини.

У той же час, не беру особливо до уваги подібні рейтинги, тому що не вважаю це якимось великим досягненням. Є над чим працювати, розвиватися, а на подібні визнання експертів намагаюсь особливої уваги не звертати.