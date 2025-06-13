Гравець клубу УПЛ відмовився продовжувати контракт
Заради іншого клубу
близько 1 години тому
Євгеній Шевченко / Фото - НК Верес
Захисник Вереса Євгеній Шевченко ухвалив рішення залишити рівненський клуб, повідомляє Telegram-канал BurBuzz.
29-річний футболіст мав опцію продовження співпраці із рівненським клубом, однак не скористався нею і обрав інший шлях.
Бурбас стверджує, що Шевченко схиляється до варіанту з поверненням в Оболонь, в складі якої виступав з 2015 по 2020 рік.
В минулому сезоні Шевченко провів за Верес 24 матчі: 1 гол, 2 асисти.
Раніше Оболонь вирішила долю старожила команди.