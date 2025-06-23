Захисник Металіста 1925 Ілля Крупський висловився щодо вильоту з української Прем’єр-ліги Ворскли, за яку він виступав до кінця минулого сезону.

Прикро, що так вийшло з моєю рідною командою. Не хотілося до цього доводити, але так склалися обставини. Думаю, кожен футболіст ставить собі запитання, чому так сталося. Але чіткої відповіді зараз навряд чи хтось дасть, багато було чинників. Це і затримки із зарплати, і неналежні комунікації з керівництвом клубу.

Важко себе налаштовувати на робочий процес, коли у футболіста є сім'я, а за контрактом не виконуються умови близько півроку. І невідомо, чи все налагодиться. Не було впевненості в завтрашньому дні. Тим не менш, я не хочу когось звинувачувати, винні всі, що так сталося.

А у протистоянні з «Кудрівкою» «Ворсклі» явно не пощастило. Команда у двох іграх створила стільки моментів, що їх вистачило б на кілька поєдинків.

Безумовно, це провальний сезон для «Ворскли». Іншого слова тут навряд чи підбереш. Що буде далі? Мені складно сказати, всю інформацію черпаю з преси. Хоча я розмовляв із деякими колишніми партнерами, які теж нічого не знають. Усе поки що в підвішеному стані через трансферний бан, – підсумував Крупський в інтерв’ю Sport.ua.