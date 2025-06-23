Захисник Металіста 1925 Ілля Крупський поділився враженнями від нової команди та пояснив, чому досі не приєднався до неї.

Безумовно, хотілося приєднатися до команди з більш гарним настроєм, тому що виступ молодіжної збірної України на Євро був не самий кращий. Але вже нічого не поробиш, потрібно переключатися на клубну роботу.

Що стосується «Металіста 1925», то це – амбітний проект, клуб підписує кваліфікованих гравців і в подальшому команда планує показувати гарні результати.

Я приїжджав до клубу, познайомився з хлопцями, кого не знав, з тренерським штабом. Просто в мене ще є кілька днів для відпочинку, їх дали гравцям, хто виступав на молодіжному чемпіонаті Європи.

Ще не спілкувався з Младеном Бартуловичем. Це, напевно, буде озвучено, коли колектив збереться в повному складі, оскільки, крім мене, мають ще під'їхати Володимир Салюк, Олександр Мартинюк, Іван Калюжний, – розповів Крупський в інтерв’ю Sport.ua.