Капітан Полтави підтвердив чутки щодо зборів команди
Аутсайдер УПЛ стане чи не єдиною командою еліти, що проводитиме збори в Україні
близько 2 годин тому
Капітан Полтави Дмитро Плахтир в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT оцінив фінансові умови в команді та прокоментував відсутність закордонних зборів.
Не секрет, що у нас скромні за мірками УПЛ умови. Нас не балують, але ми знаємо, що всі питання перед нами будуть закриті.
Збори в Україні? Нічого не говорили про збори. Я третій рік в команді, і завжди працювали на паркеті, але це не завадило нам виграти у чемпіона України.
В першу чергу на зборах працюватимемо, щоб не було багато травм. Коли всі футболісти Полтави будуть в обоймі, то навесні ви побачите більш цікаву команду.
Висловлювання Вацка ніяк не чіпляє. Якщо про нас почали говорити, значить ми все робимо правильно. На критику потрібно відповідати результатами.
Раніше у Полтаві підтвердили, що керівництво вирішило розрахуватися з гравцями нерухомістю.