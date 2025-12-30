Капітан Полтави Дмитро Плахтир в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT оцінив фінансові умови в команді та прокоментував відсутність закордонних зборів.

Не секрет, що у нас скромні за мірками УПЛ умови. Нас не балують, але ми знаємо, що всі питання перед нами будуть закриті.

Збори в Україні? Нічого не говорили про збори. Я третій рік в команді, і завжди працювали на паркеті, але це не завадило нам виграти у чемпіона України.

В першу чергу на зборах працюватимемо, щоб не було багато травм. Коли всі футболісти Полтави будуть в обоймі, то навесні ви побачите більш цікаву команду.

Висловлювання Вацка ніяк не чіпляє. Якщо про нас почали говорити, значить ми все робимо правильно. На критику потрібно відповідати результатами.