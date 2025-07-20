Гравець Шахтаря - про Бешикташ: «Зараз немає легких ігор»
Перевірка на міцність
близько 10 годин тому
Марлон Гомес / Фото - ФК Шахтар
Хавбек Шахтаря Марлон Гомес поділився очікуваннями від протистояння з Бешикташем в 2 кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Його слова наводить пресслужба клубу.
Очікування - це найкраще, що є. Зараз немає легких ігор. Шахтар робить гру складною. Застосовуємо те, що тренуємо протягом тижня. Сподіваюся на гарний виступ Шахтаря, щоб ми могли взяти гору. І перемогти ще в одній грі, - розповів Марлон.
«З Бешикташем у Шахтаря буде інший рівень спротиву». Експерт оцінив виступ донеччан в ЛЄ.