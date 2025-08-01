Захисник Шахтаря Юхим Конопля підбив підсумки матчу-відповіді 2 кваліфікаційного раунду проти Бешикташа (2:0). Його слова наводить Tribuna.

Ми задоволені результатом. Хотіли б забити ще, тому що мали багато можливостей. Я вважаю, що переграли вздовж і поперек Бешикташ. Те, що ми не розслаблялися за рахунку, а грали так само на перемогу, як і в першій грі - і тому у нас все вийшло.

Уболівальників було багато, це круто. Але, знаєте, завжди замало, і хотілося б, звісно, ще більше. Тому, вболівальники, приходьте, будь ласка, ще більше на наші домашні ігри в Кракові - ми будемо вам дуже раді, - сказав Конопля.