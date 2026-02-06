Сергій Разумовський

Вінгера Меца Георгія Цитаїшвілі визнали найкращим гравцем французького клубу за підсумками січня. Про це повідомив офіційний сайт Меца.

Для 25-річного футболіста збірної Грузії це вже друга поспіль нагорода гравця місяця. Аналогічне визнання він отримував і в грудні 2025 року. У голосуванні за січневу відзнаку грузин випередив одразу кількох конкурентів — центрального півзахисника Жессі Деменґе, атакувального півзахисника Готьє Ена та воротаря Йонатана Фішера.

Упродовж січня Георгій взяв участь у всіх можливих матчах Меца в різних турнірах — 4 із 4, сумарно провівши на полі 354 хвилини. Результативними діями він не відзначився, однак отримав одну жовту картку — у поєдинку проти Страсбура, який завершився поразкою Меца 1:2.

Цитаїшвілі виступає за Мец на правах оренди з Динамо, а його контракт із київським клубом чинний до літа 2026 року. Загалом у поточному сезоні він провів 22 матчі на клубному рівні, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Динамо, тим часом, перемогло Верес у Туреччині (3:2).