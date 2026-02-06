Сергій Разумовський

Лівий вінгер Дмитро Топалов опублікував у своєму Instagram прощальне звернення після завершення свого етапу в Шахтарі та переходу до казахстанського Актобе. У дописі в інстаграмі 27-річний футболіст підсумував багаторічний період у структурі донецького клубу.

Я прийшов у Шахтарі у 7 років. Сьогодні мій шлях тут добігає кінця. 20 років в одному клубі – це ціле життя. Шлях, який сформував мене як футболіста і як людину. Дякую президенту клубу, усім моїм тренерам – від дитячої академії до професійного рівня, працівникам клубу та вболівальникам. Шахтар назавжди залишиться частиною мене. Дмитро Топалов

Нагадаємо, контракт футболіста з Шахтарем завершився 31 грудня. Після цього Топалов певний час перебував без команди — з літа він залишався в статусі вільного агента. Раніше ж він виступав на правах оренди за Колос і ЛНЗ, а тепер продовжить кар’єру в Актобе.