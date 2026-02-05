Сергій Разумовський

Актобе офіційно підтвердив підписання українського лівого півзахисника Дмитра Топалова. Про трансфер клуб повідомив у своїх інформаційних ресурсах, а за даними Transfermarkt, сторони уклали угоду, розраховану до завершення 2026 року. Для 27-річного футболіста це означає повернення до професійного ритму після періоду без команди та можливість отримати стабільну ігрову практику в чемпіонаті Казахстану.

Топалов приєднується до Актобе у статусі вільного агента. Попередній контракт хавбека з Шахтарем завершився 31 грудня, тож із юридичної точки зору перехід відбувся без трансферної компенсації. З літа гравець перебував без клубу, а до цього виступав на правах оренди: спершу захищав кольори Колоса, а також мав ігровий відрізок у складі ЛНЗ.

Для Актобе підписання українця вписується у загальну логіку активної селекції в міжсезоння. Клуб уже привернув до себе чимало уваги гучними й нестандартними кроками на трансферному ринку. Зокрема, раніше Актобе оголосив про угоду з Нані — колишнім гравцем Манчестер Юнайтед і чемпіоном Євро-2016 у складі збірної Португалії, який, за повідомленнями, відновив кар’єру саме заради цього переходу. Крім того, до казахстанської команди нещодавно приєднався півзахисник Пабло Альварес, який виступав за Карпати.

Нагадаємо, що минулий сезон у чемпіонаті Казахстану Актобе завершив на 5-й позиції турнірної таблиці, а наприкінці року клуб також повідомляв про підписання центрального захисника з українським паспортом івана ордеця.