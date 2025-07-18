Колишній захисник Ворскли та новачок Зорі Ігор Пердута розповів, хто винен у вильоті команди до Першої ліги. Також ветеран розкрив свої стосунки з президентом полтавців Костянтином Жеваго і варіанти продовження кар’єри після відходу з клубу.

Винні футболісти та тренери. Тут навіть немає про що говорити. Я зовсім не знімаю із себе відповідальність. Ми з Жеваго жодного разу не спілкувалися. За 15 років я, мабуть, лише три рази йому руку потиснув.

Покійний Олег Мейданович Бабаєв був президентом та увесь час знаходився поряд з командою. З ним вирішувалися усі питання по контракту, фінансам й іншим моментам. Пару разів ми спілкувалися.

Костянтин Валентинович – це почесний президент. Він фінансує, але його не часто можна побачити поряд з командою. Не думаю, що у «Ворсклі» було багато футболістів, які з ним спілкувалися. Можливо, один-двоє людей за увесь час.

Після того, як я пішов із команди, до мене дійсно був інтерес з боку інших клубів УПЛ, але називати їх буде некоректно, – заявив Пердута в інтерв’ю «Українському футболу».