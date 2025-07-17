Колишній захисник полтавської Ворскли Ігор Пердута в інтерв'ю сайту «Український футбол» пояснив своє рішення перейти в луганську Зорю.

«Я не часто змінював команди протягом своєї кар’єри, тому мав хвилювання, коли їхав сюди. Однак усе змінилося, коли я поспілкувався з Віктором Скрипником і почав тренуватися. Увійшовши у ритм, мені стало легше переживати емоції від переходу з Ворскли, де я провів 15 років.

«Спочатку був інтерес з боку головного тренера, а потім зателефонували керівники клубу. Ми домовилися про контракт, і я очікував на офіційне запрошення, щоб доєднатися до команди на зборах у Словенії. Для мене було важливим, що Зоря завжди ставить високі цілі. Також зіграло свою роль те, що я вже знав тренера».