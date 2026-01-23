У п'ятницю, 23 січня, в рамках 19 туру турецького чемпіонату Трабзонспор приймав Касимпашу.

Зустріч стартувала о 19:00 за київським часом на арені Медікал Парк Стедіум. Команда господарів здобула перемогу з рахунком 2:1, а вирішальний гол на свій рахунок записав український гравець Олександр Зубков. З перших хвилин на поле за Трабзонспор також вийшов Арсеній Батагов, проте результативними діями захисник не відзначився.

Після цього успіху колектив із Трабзона набрав 41 очко за підсумками 19 матчів та закріпився на третій позиції турнірної таблиці. Касимпаша, маючи в активі 16 балів, знаходиться на 14-му місці.

Чемпіонат Туреччини, 19-й тур

Трабзонспор - Касимпаша - 2:1

Голи: Онуачу, 51, Зубков, 84 - Діабате, 61