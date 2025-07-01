Сергій Стаднюк

Колишній нападник ЛНЗ, Металіста, київського Арсеналу та Металіста 1925 Максим Прядун став гравцем камбоджійського Пномпень Краун. Про трансфер повідомила пресслужба клубу.

До цього нападник виступав за Сліма Вондерерс у чемпіонаті Мальти, де провів 15 матчів, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі. До нової команди приєднався на правах вільного агента. Минулого сезону Пномпень Краун фінішував другим у національній першості.

В Україні 28-річний гравець захищав кольори ЛНЗ, Металіста, Олімпіка, МФК Миколаїв, Металіста 1925, київського Арсеналу, Зірки, був у системі Маріуполя та Ворскли. За кордоном окрім Мальти та Камбоджі грав у Вірменії за місцевий Локомотив. В УПЛ забив 17 м'ячів у 71 матчі.

Раніше ЛНЗ визначився з майбутнім ключового гравця.