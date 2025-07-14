Гравець відомого європейського клубу в захваті від Карпат після 3:3 у спарингу
Футболіст бачить у колегах зі Львова гарне європейське майбутнє
20 хвилин тому
Вінгер австрійського Вольфсберга Доніс Авдіяй після нічиєї у контрольному матчі проти Карпат (3:3) похвалив гравців львів’ян. Слова футболіста передає пресслужба «зелено-білих».
Це був дуже хороший тест проти сильного суперника. Чудово, коли гра запальна. Обидві команди прагнули перевірити свої стратегії та футболістів. Ми щойно поспілкувалися після гри – все чудово.
Штовханина в центрі поля? Дрібниці. Він гарний хлопець, усе гаразд. Трохи запалили ситуацію. Це був сигнал і для моєї команди – треба бути більш ефективними. Нічого особистого, після матчу ми потисли руки, і все чудово.
Було багато голів, обидві команди використовували помилки суперників. Це буде хорошим уроком для нас. Вважаю, що у вас дуже якісна команда. Футболісти створювали хороші моменти. Вони могли б перебувати на хороших позиціях в австрійському чемпіонаті.
Також на австрійських зборах Карпати зіграють з Лестером, Гертою та іншими клубами.
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