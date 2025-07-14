Вінгер австрійського Вольфсберга Доніс Авдіяй після нічиєї у контрольному матчі проти Карпат (3:3) похвалив гравців львів’ян. Слова футболіста передає пресслужба «зелено-білих».

Це був дуже хороший тест проти сильного суперника. Чудово, коли гра запальна. Обидві команди прагнули перевірити свої стратегії та футболістів. Ми щойно поспілкувалися після гри – все чудово.

Штовханина в центрі поля? Дрібниці. Він гарний хлопець, усе гаразд. Трохи запалили ситуацію. Це був сигнал і для моєї команди – треба бути більш ефективними. Нічого особистого, після матчу ми потисли руки, і все чудово.

Було багато голів, обидві команди використовували помилки суперників. Це буде хорошим уроком для нас. Вважаю, що у вас дуже якісна команда. Футболісти створювали хороші моменти. Вони могли б перебувати на хороших позиціях в австрійському чемпіонаті.