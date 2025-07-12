Сергій Стаднюк

Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько висловився щодо розгромної перемоги у першому матчі стартового туру кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса (6:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

❓ Олеже, у єврокубковому матчі з Ільвесом ти грав з 58-ї хвилини, а наступного дня взяв участь у товариському поєдинку з Бріньє. Чи відчуваєш зараз утому?

💬 Так, є невелика втома, бо напередодні віддав усі сили, щоб ми перемогли Ільвес, тож у спарингу було важко. Морально було нормально, але фізично дуже тяжко бігати.

Віддав усі сили, щоб ми перемогли Ільвес. Олег Очеретько

❓ Щодо матчу з Ільвесом: чи задоволений тим, як саме увійшов у гру?

💬 Гадаю, так. Ми демонстрували атакувальний футбол, почали більше грати за спину та проводити швидкі атаки.

Ми демонстрували атакувальний футбол з Ільвесом. Олег Очеретько

Раніше нападник Шахтаря поділився думками щодо свого хет-трику в розгромному матчі.