Гравець, якого повернули до Шахтаря: «Віддав усі сили, щоб перемогти Ільвес»
Учаснику чемпіонату Європи-2025 є що доводити Арді Турану
близько 1 години тому
Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько висловився щодо розгромної перемоги у першому матчі стартового туру кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса (6:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.
❓ Олеже, у єврокубковому матчі з Ільвесом ти грав з 58-ї хвилини, а наступного дня взяв участь у товариському поєдинку з Бріньє. Чи відчуваєш зараз утому?
💬 Так, є невелика втома, бо напередодні віддав усі сили, щоб ми перемогли Ільвес, тож у спарингу було важко. Морально було нормально, але фізично дуже тяжко бігати.
Віддав усі сили, щоб ми перемогли Ільвес.
❓ Щодо матчу з Ільвесом: чи задоволений тим, як саме увійшов у гру?
💬 Гадаю, так. Ми демонстрували атакувальний футбол, почали більше грати за спину та проводити швидкі атаки.
Ми демонстрували атакувальний футбол з Ільвесом.
Раніше нападник Шахтаря поділився думками щодо свого хет-трику в розгромному матчі.
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